لقطات توثق هطول أمطار غزيرة في أبو عريش بجازان

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ومشاهد توثق هطول أمطار غزيرة في أبو عريش بجازان، في ظل حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.
#يحدث_الآن مباشر
أمطار ابو عريش #جازان_الان
تصوير اعضاء الفريق حازب معشي
باسم الزيلعي @almhajr24 https://t.co/dleEIXvajg pic.twitter.com/CcQoasEpo2قد يهمّك أيضاً
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) October 11, 2025
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، وعلى منطقة تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.