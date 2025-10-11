Icon

لقطات توثق هطول أمطار غزيرة في أبو عريش بجازان

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ مساءً
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة في أبو عريش بجازان
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ومشاهد توثق هطول أمطار غزيرة في أبو عريش بجازان، في ظل حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، وعلى منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

