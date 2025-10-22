Icon

يلزم مطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة

للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد برنامج حساب المواطن أنه في حال وجود عقد إيجار موحد، يتم التحقق من صحته عبر منصة “إيجار”، ومطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة.

حساب المواطن وصحة المعلومات

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال ثبوت عدم صحة المعلومات، فإن ذلك يُعد مخالفة قد يترتب عليها تطبيق الجزاءات وفق السياسات والضوابط المعتمدة في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج بشأن معايير الاستحقاق، أن احتساب قيمة الدعم يختلف من حالة إلى أخرى بحسب الوضع المالي وعدد أفراد الأسرة، داعيًا المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر موقع البرنامج الرسمي من أجل معرفة المبلغ المتوقع صرفه بدقة وشفافية.

دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95

وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 256 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

