مانشستر يونايتد يفوز على برايتون

تغلَّب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل مانشستر يونايتد عن طريق البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة (24)، والبرازيلي كاسميرو في الدقيقة (34)، والكاميروني براين مبويمو في الدقيقتين (61) و(96)، فيما سجل لبرايتون اللاعب الإنجليزي داني ويلباك في الدقيقة (74) واليوناني كارالامبوس كوستولاس في الدقيقة (92).
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد النقطي عند (16) نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل برايتون المركز الـ(12) عند (12) نقطة.