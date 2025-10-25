Icon

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة Icon إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية Icon الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن Icon رصد مذنب ليمون في سماء القصيم Icon لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح Icon محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار Icon القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين Icon تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران Icon فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد يفوز على برايتون

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
مانشستر يونايتد يفوز على برايتون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تغلَّب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل مانشستر يونايتد عن طريق البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة (24)، والبرازيلي كاسميرو في الدقيقة (34)، والكاميروني براين مبويمو في الدقيقتين (61) و(96)، فيما سجل لبرايتون اللاعب الإنجليزي داني ويلباك في الدقيقة (74) واليوناني كارالامبوس كوستولاس في الدقيقة (92).

قد يهمّك أيضاً
تحول جديد في مستقبل كاسيميرو

تحول جديد في مستقبل كاسيميرو

تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام

تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد النقطي عند (16) نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل برايتون المركز الـ(12) عند (12) نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد