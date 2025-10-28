Icon

الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي Icon خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر Icon الرميان: إعلان هام يوحد قادة العالم في ختام مبادرة مستقبل الاستثمار Icon ما خطوات عمل عقد الإيجار وكيفية دفع المبلغ؟ Icon توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد Icon خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا Icon إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض Icon حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب! Icon انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ما خطوات عمل عقد الإيجار وكيفية دفع المبلغ؟

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ صباحاً
ما خطوات عمل عقد الإيجار وكيفية دفع المبلغ؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت منصة إيجار أنه يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري معتمد، ويتم سداد القيمة الإيجارية بعد توثيق العقد بحلول تاريخ استحقاق الدفعة المتفق عليه في جدول الدفعات وذلك من خلال قنوات الدفع الإلكترونية (سداد- مدى- Apple Pay)، ويتم تحديد نسبة السعي للوسيط العقاري بالاتفاق بين الأطراف.

ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض

كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:

قد يهمّك أيضاً
موقف عقد الإيجار للحصول على دعم الضمان الاجتماعي

موقف عقد الإيجار للحصول على دعم الضمان الاجتماعي

طريقة إضافة عقد الإيجار بـ حساب المواطن

طريقة إضافة عقد الإيجار بـ حساب المواطن

-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.

-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.

-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد