مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية “معجم مصطلحات الصقور”، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، وذلك بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.

وثمن الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، دعم وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان لمبادرات المجمع ومشروعاته.

وأوضح أن المعجم يُعدّ إضافة نوعية ضمن سلسلة المعاجم المتخصصة التي يُنتجها المجمع بالشراكة مع الجهات الوطنية؛ لتوثيق المفاهيم المرتبطة بالتراث العربي، وتمكين اللغة العربية في الفضاء المعرفي المتخصص.

وأكد أن التعاون مع نادي الصقور السعودي يجسّد نموذجًا للتكامل المؤسسي في خدمة اللغة من خلال مشروعات معرفية تسُد الفجوات المصطلحية، وتلبي احتياجات المتخصصين والهواة على حد سواء.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، أن إطلاق معجم مصطلحات الصقور يمثِّل خطوة نوعية تحفظ الموروث الثقافي المرتبط بالصقارة، وتوثّق مصطلحاتها المتوارثة جيلًا بعد جيل، في إطار علمي ومعجمي يعزز مكانتها محليًّا وعالميًّا.

وأشار إلى أن الشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تعكس تكامل الجهود الوطنية في خدمة الموروث واللغة معًا؛ إذ يخدم المعجم الجديد الباحثين والهواة، ويُثري المحتوى العربي المتخصص، ويرسّخ حضور المملكة بوصفه مركزًا عالميًّا للصقارة.

ويضم المعجم نحو (277) مدخلًا معجميًّا بين مفرد ومركب، تشمل أنواع الصقور، وألوانها، وسماتها الخَلقية والخُلُقية، ومراحلها العمرية، وأمراضها، وعيوبها، إلى جانب أدوات الترويض والتدريب، والمصطلحات التقنية المرتبطة بالأجهزة المستخدمة في هذا المجال.

ورُوعي في بناء المعجم تقديم المادة بأسلوب علمي دقيق يوفّر للممارسين والباحثين مرجعًا موثوقًا وشاملًا يلبّي احتياجاتهم المعرفية.

ويهدف المعجم إلى حفظ التراث اللغوي المرتبط برياضة الصقور، وتوفير مصدر علمي موثوق يخدم الممارسين والباحثين، ويُسهم في إثراء المحتوى العربي الرقمي والمطبوع، إضافةً إلى دعم الدراسات التاريخية واللغوية ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المختصة -وعلى رأسها نادي الصقور السعودي-؛ لتحديث المعجم بصفة مستمرة، ومواكبة ما يستجد من تطورات في هذا المجال.

ويأتي هذا المعجم ضمن مبادرات المجمع التي تُعنى بتوثيق مفردات الثقافة العربية الأصيلة، وتفعيل أدوات لغوية تسهم في استدامة الموروث الثقافي غير المادي وربطه بالمعرفة المعاصرة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية الهوية الوطنية، وتطوير المحتوى المعرفي المرتبط بالتراث والثقافة.