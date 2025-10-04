Icon

من المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى المحكمة العليا

محكمة اتحادية تتحدى ترامب: لا يمكن إنهاء حق الجنسية بالولادة

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
محكمة اتحادية تتحدى ترامب: لا يمكن إنهاء حق الجنسية بالولادة
المواطن - فريق التحرير

حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية في مدينة بوسطن بأنه لا يجوز لإدارة الرئيس دونالد ترامب حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.

وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى، أمس الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ يونيو تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائيا لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.

حق الجنسية بالولادة

وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.

ومن المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى المحكمة العليا، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو الماضي.

كما قضت محكمة استئناف ثانية، أمس الجمعة، لصالح العديد من المنظمات التي طعنت في أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة.

 

