محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له
المواطن - فريق التحرير

ودع الأستاذ محمد فهد الحارثي، اليوم الخميس، منصبه كرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون، فيما رحب بالأستاذ علي الزيد خلفًا له.

وقال الحارثي، عبر حسابه في منصة إكس: “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على دعمهما اللامحدود للإعلام والإعلاميين، وتقديمهما كل التمكين والتحفيز لتطوير صناعة الإعلام”.

وأضاف الحارثي: “وأنا أغادر موقعي، انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والامتنان لكل زملائي وزميلاتي من منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون على تعاونهم وتفانيهم في العمل، وحرصهم على العمل كفريق واحد من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات الطموحة”.

وتابع محمد الحارثي : “وأتقدم بالشكر لمعالي وزير الإعلام المكلّف السابق الدكتور ماجد القصبي على منحه الثقة والدعم للفريق، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، كما أشكر زملائي في قطاع الإعلام وقيادات الهيئات، وأخصّ بالشكر أخي العزيز معالي الوزير الأستاذ سلمان الدوسري على الدعم والتمكين، ورؤيته المتقدمة لتطوير منظومة الإعلام”.

وختم الحارثي بقوله : “أرحّب بزميلي العزيز الأستاذ علي الزيد رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهو من الكفاءات التي جمعت بين الخُلُق الرفيع والمهنية العالية، واثقًا أن الهيئة ستواصل مشوار التطوير والتميز تحت قيادته، سائلًا المولى القدير أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية تحت ظل قيادتنا الرشيدة، حفظها الله”.

