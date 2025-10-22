مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة

أقرّت مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار، بضعف تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام من عملية سرقة في وضح النهار في وسط باريس أثارت صدمة في فرنسا وخارجها.

سرقة متحف اللوفر

وأوضحت دي كار خلال جلسة استجواب مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، أن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكن كاميرات المراقبة لم تُغطِّ نقطة دخول اللصوص بشكل كافٍ.

وأكدت أنها قدّمت استقالتها عقب عملية السرقة لكن وزارة الثقافة رفضتها.

يذكر أن أربعة لصوص تمكنوا من سرقة مجوهرات قُدّرت قيمتها بـ(88) مليون يورو (102 مليون دولار) من المتحف الأكثر استقطابًا للزوار في العالم خلال سبع دقائق فقط.