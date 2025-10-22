مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة

السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2 إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول
أقرّت مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار، بضعف تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام من عملية سرقة في وضح النهار في وسط باريس أثارت صدمة في فرنسا وخارجها.
وأوضحت دي كار خلال جلسة استجواب مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، أن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكن كاميرات المراقبة لم تُغطِّ نقطة دخول اللصوص بشكل كافٍ.
وأكدت أنها قدّمت استقالتها عقب عملية السرقة لكن وزارة الثقافة رفضتها.
يذكر أن أربعة لصوص تمكنوا من سرقة مجوهرات قُدّرت قيمتها بـ(88) مليون يورو (102 مليون دولار) من المتحف الأكثر استقطابًا للزوار في العالم خلال سبع دقائق فقط.