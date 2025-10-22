مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول

للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟ فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية نادي الصقور: جولات ميدانية لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور في 8 مدن الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة العشرين تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026 ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر القمة الدولية للشرطة (IPS 2025)، الذي عُقد في مدينة سيئول بجمهورية كوريا الجنوبية، بتنظيم من الوكالة الوطنية للشرطة الكورية (KNPA)، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2025م.
ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الأمن وإنفاذ القانون، يجتمع فيه قادة الشرطة والأمن من مختلف دول العالم، وممثلو المنظمات الدولية والخبراء الأمنيون ومراكز البحوث، لمناقشة القضايا الأمنية المستجدة والتحديات العابرة للحدود، والأمن السيبراني والتحول الرقمي والابتكارات التقنية المؤثرة في العمل الأمني.
وتناولت جلسات القمة عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها تحالفات الشرطة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، ومستقبل الاستجابة الشرطية في ظل الذكاء الاصطناعي، وحوكمة الشرطة العالمية، إلى جانب الاجتماعات الثنائية والورش والمعرض الأمني المصاحب.