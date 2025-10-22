Icon

Icon فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية Icon ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة Icon الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح Icon اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية Icon نادي الصقور: جولات ميدانية لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور في 8 مدن Icon الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة العشرين Icon تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026 Icon ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير

مرخصة من وزارة الاعلام

خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2025م

مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٠ مساءً
مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول
المواطن - فريق التحرير

رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر القمة الدولية للشرطة (IPS 2025)، الذي عُقد في مدينة سيئول بجمهورية كوريا الجنوبية، بتنظيم من الوكالة الوطنية للشرطة الكورية (KNPA)، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2025م.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الأمن وإنفاذ القانون، يجتمع فيه قادة الشرطة والأمن من مختلف دول العالم، وممثلو المنظمات الدولية والخبراء الأمنيون ومراكز البحوث، لمناقشة القضايا الأمنية المستجدة والتحديات العابرة للحدود، والأمن السيبراني والتحول الرقمي والابتكارات التقنية المؤثرة في العمل الأمني.

وتناولت جلسات القمة عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها تحالفات الشرطة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، ومستقبل الاستجابة الشرطية في ظل الذكاء الاصطناعي، وحوكمة الشرطة العالمية، إلى جانب الاجتماعات الثنائية والورش والمعرض الأمني المصاحب.

