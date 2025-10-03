Icon

وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية Icon كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية Icon ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة Icon حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها Icon مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي Icon مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
المواطن - فريق التحرير

أكدت منصة مساند أنه لا يوجد طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة.

وتابعت مساند عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: ندعوك لتحويل الرواتب من خلال القنوات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية Stc pay-Ur pay- Alinma pay- Mobily pay, and Enjaz, محفظة برق + التابعة للبنك الأهلي NEO.

وأضافت منصة مساند، عبر منصة إكس، إنه لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

كما أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

