مستجدات برنامج الرعي الموسمي في منطقة المعيزيلة

أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية استمرار جهودها في إدارة برنامج الرعي الموسمي في منطقة “المعيزيلة” وفق معايير دقيقة توازن بين حماية البيئة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وتلبية احتياجات ملاك الماشية، الأمر الذي يعد جزءًا من إستراتيجية الهيئة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الشراكات المجتمعية المستدامة.

برنامج الرعي الموسمي في المعيزيلة

وشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1,878 مستفيدًا، وبعد مراجعة دقيقة من اللجان المختصة وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية، تم قبول 1,599 مستفيدًا، استنادًا إلى أسبقية التقديم واستيفاء جميع المستندات النظامية، بما في ذلك الشهادة الصحية والترقيم، إلى جانب الالتزام بالضوابط البيئية المحددة وخلو سجلات المستفيدين من أي مخالفات بيئية سابقة.

وأوضحت الهيئة أن الطلبات غير المقبولة، والتي بلغ عددها 1,803 طلبات، لم تستوف المتطلبات النظامية، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على المعايير البيئية وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

كما أعلنت الهيئة أنها ستباشر اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري التواصل مع المستفيدين المدرجين في قوائم الانتظار، وعددهم 1,476مستفيدًا، وفق أولوية التقديم، لضمان توزيع الفرص بعدالة تامة، الأمر الذي يأتي في سياق حرص الهيئة على تحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في البرنامج.

وتؤكد الهيئة استمرارها في رصد ومتابعة الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع المستفيدين، لضمان تطوير البرنامج بشكل مستمر وتحسين تجرية الرعي الموسمي، بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتلبية احتياجات ملاك الماشية.