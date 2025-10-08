Icon

الوطني لتعزيز الصحة النفسية يصدر الدليل الإرشادي Icon متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة Icon ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95 Icon لماذا النساء الأكثر عرضة للاكتئاب؟ Icon وزير العدل يدشن الدبلوم العالي للقانون المدني للقضاة والمحامين Icon الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة Icon مستجدات برنامج الرعي الموسمي في منطقة المعيزيلة Icon هيئة المتاحف تطلق حملة من القطار إلى المتحف Icon ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
معايير دقيقة توازن بين حماية البيئة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي

مستجدات برنامج الرعي الموسمي في منطقة المعيزيلة

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٥ مساءً
مستجدات برنامج الرعي الموسمي في منطقة المعيزيلة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية استمرار جهودها في إدارة برنامج الرعي الموسمي في منطقة “المعيزيلة” وفق معايير دقيقة توازن بين حماية البيئة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وتلبية احتياجات ملاك الماشية، الأمر الذي يعد جزءًا من إستراتيجية الهيئة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الشراكات المجتمعية المستدامة.

برنامج الرعي الموسمي في المعيزيلة

وشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1,878 مستفيدًا، وبعد مراجعة دقيقة من اللجان المختصة وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية، تم قبول 1,599 مستفيدًا، استنادًا إلى أسبقية التقديم واستيفاء جميع المستندات النظامية، بما في ذلك الشهادة الصحية والترقيم، إلى جانب الالتزام بالضوابط البيئية المحددة وخلو سجلات المستفيدين من أي مخالفات بيئية سابقة.

قد يهمّك أيضاً

وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري يتفقد العمل في مشروع إنشاء تقاطع طريق...

القبض على مواطن بمحمية الإمام تركي الملكية.. تفاصيل العقوبة

القبض على مواطن بمحمية الإمام تركي الملكية.. تفاصيل العقوبة

وأوضحت الهيئة أن الطلبات غير المقبولة، والتي بلغ عددها 1,803 طلبات، لم تستوف المتطلبات النظامية، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على المعايير البيئية وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

كما أعلنت الهيئة أنها ستباشر اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري التواصل مع المستفيدين المدرجين في قوائم الانتظار، وعددهم 1,476مستفيدًا، وفق أولوية التقديم، لضمان توزيع الفرص بعدالة تامة، الأمر الذي يأتي في سياق حرص الهيئة على تحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في البرنامج.
وتؤكد الهيئة استمرارها في رصد ومتابعة الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع المستفيدين، لضمان تطوير البرنامج بشكل مستمر وتحسين تجرية الرعي الموسمي، بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتلبية احتياجات ملاك الماشية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد