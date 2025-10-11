مطار الجوف يشهد هبوط 16 طائرة في فعالية Fly-in 

تحوّل مطار الجوف أمس الجمعة إلى منصة للتشويق والمعرفة، حيث استضاف فعالية “Fly-in” التي نظمتها إمارة المنطقة والمكتب الإستراتيجي لتطويرها بالتعاون مع نادي الطيران السعودي.

وشكلت الفعالية جزءًا من إستراتيجية المكتب لتقديم باقة من الفعاليات المبتكرة التي تهدف لرفع جودة الحياة وجعل المنطقة مركز جذب سياحي.

واصطفت 16 طائرة رياضية وعامة على أرض المطار، مقدمةً عرضًا بصريًا ألهب حماس الزوار.

وتجاوز عدد الحضور 200 شخص الذين حظوا بفرصة استثنائية للتفاعل المباشر مع 30 طيارًا محترفًا، واستمعوا إلى قصصهم، وتعرفوا على أسرار قمرة القيادة، وعاشوا تجربة فريدة من نوعها.

ولم تقتصر الدعوة على عموم الأهالي، بل امتدت لتشمل فئات غالية على المجتمع، بمشاركة مستفيدي جمعية “قدوة” لرعاية الأيتام، وأبطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر لجنة “تراحم”، مما أضفى على الحدث بُعدًا إنسانيًا عميقًا.

ويعد هذا الحدث خطوة أولى ضمن حزمة من المبادرات التي يعكف عليها المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، والتي ستشمل فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة، تهدف إلى إيجاد بيئة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.