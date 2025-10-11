Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مطار الجوف يشهد هبوط 16 طائرة في فعالية Fly-in 

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ صباحاً
مطار الجوف يشهد هبوط 16 طائرة في فعالية Fly-in 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحوّل مطار الجوف أمس الجمعة إلى منصة للتشويق والمعرفة، حيث استضاف فعالية “Fly-in” التي نظمتها إمارة المنطقة والمكتب الإستراتيجي لتطويرها بالتعاون مع نادي الطيران السعودي.

وشكلت الفعالية جزءًا من إستراتيجية المكتب لتقديم باقة من الفعاليات المبتكرة التي تهدف لرفع جودة الحياة وجعل المنطقة مركز جذب سياحي.
واصطفت 16 طائرة رياضية وعامة على أرض المطار، مقدمةً عرضًا بصريًا ألهب حماس الزوار.
وتجاوز عدد الحضور 200 شخص الذين حظوا بفرصة استثنائية للتفاعل المباشر مع 30 طيارًا محترفًا، واستمعوا إلى قصصهم، وتعرفوا على أسرار قمرة القيادة، وعاشوا تجربة فريدة من نوعها.

قد يهمّك أيضاً
الطيران المدني: استئناف الرحلات الداخلية عبر مطاري الجوف وعرعر الاثنين

الطيران المدني: استئناف الرحلات الداخلية عبر مطاري الجوف وعرعر الاثنين

ولم تقتصر الدعوة على عموم الأهالي، بل امتدت لتشمل فئات غالية على المجتمع، بمشاركة مستفيدي جمعية “قدوة” لرعاية الأيتام، وأبطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر لجنة “تراحم”، مما أضفى على الحدث بُعدًا إنسانيًا عميقًا.

ويعد هذا الحدث خطوة أولى ضمن حزمة من المبادرات التي يعكف عليها المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، والتي ستشمل فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة، تهدف إلى إيجاد بيئة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد