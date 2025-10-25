Icon

مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قُتل شخصان وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار وقع في أثناء حفلة كبيرة بمقاطعة روبسون في جنوب شرقي ولاية نورث كارولاينا، وفق ما أعلنت شرطة المقاطعة اليوم السبت.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منطقة ريفية خارج بلدة ماكستون، مشيرةً إلى أن أكثر من 150 شخصًا غادروا الموقع قبل وصول قوات الأمن، مؤكدةً أن “الحادث يبدو فرديًا ولا يشكل تهديدًا للمجتمع”.

ولم تُعلن بعد تفاصيل عن الضحايا أو أي اعتقالات مرتبطة بالحادثة.

