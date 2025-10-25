مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون جورجيا تعتقل 3 صينيين لمحاولتهم شراء يورانيوم بـ400 ألف دولار حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2025م.. غدًا خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده
قُتل شخصان وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار وقع في أثناء حفلة كبيرة بمقاطعة روبسون في جنوب شرقي ولاية نورث كارولاينا، وفق ما أعلنت شرطة المقاطعة اليوم السبت.
وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منطقة ريفية خارج بلدة ماكستون، مشيرةً إلى أن أكثر من 150 شخصًا غادروا الموقع قبل وصول قوات الأمن، مؤكدةً أن “الحادث يبدو فرديًا ولا يشكل تهديدًا للمجتمع”.
ولم تُعلن بعد تفاصيل عن الضحايا أو أي اعتقالات مرتبطة بالحادثة.