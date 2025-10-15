Icon

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك Icon الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر Icon وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة Icon 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس  Icon ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض Icon فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة Icon إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة Icon ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قُتل 15 مدنيًا وجُرح العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، على ما أكد مسؤولون أفغان لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.

اندلعت اشتباكات خلال الليل في منطقة سبين بولدك الأفغانية، بحسب ما أفاد الناطق باسم إدارة الإعلام في المدينة علي محمد حقمال، مشيرا إلى مقتل 15 مدنيا.

قد يهمّك أيضاً
علماء باكستان عن الافتراءات الكاذبة ضد المملكة: خلفها فئة باغية 

علماء باكستان عن الافتراءات الكاذبة ضد المملكة: خلفها فئة باغية 

صفقة استثمارية كبرى خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان

صفقة استثمارية كبرى خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان

وأكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان باراك هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس، قائلا إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات.

من جانبه، اتّهم الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد القوات الباكستانية بتنفيذ هجمات “مرة أخرى” باستخدام أسلحة “خفيفة وثقيلة” في منطقة سبين بولدك.

وأفاد مجاهد في بيان بأن 12 مدنيا قُتلوا وأصيب 100 آخرين بجروح. ولم يأت البيان على ذكر أي ضحايا في صفوف قوات الأمن.

لكنه أكد بأن الهدوء عاد إلى المنطقة بعد مقتل جنود باكستانيين ومصادرة نقاط وأسلحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5 درجات يضرب باكستان
العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب باكستان

العالم
السعودية تتابع بقلق التوترات بين باكستان وأفغانستان وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد
أخبار رئيسية

السعودية تتابع بقلق التوترات بين باكستان وأفغانستان...

أخبار رئيسية