مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان

قُتل 15 مدنيًا وجُرح العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، على ما أكد مسؤولون أفغان لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.

اندلعت اشتباكات خلال الليل في منطقة سبين بولدك الأفغانية، بحسب ما أفاد الناطق باسم إدارة الإعلام في المدينة علي محمد حقمال، مشيرا إلى مقتل 15 مدنيا.

وأكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان باراك هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس، قائلا إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات.

من جانبه، اتّهم الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد القوات الباكستانية بتنفيذ هجمات “مرة أخرى” باستخدام أسلحة “خفيفة وثقيلة” في منطقة سبين بولدك.

وأفاد مجاهد في بيان بأن 12 مدنيا قُتلوا وأصيب 100 آخرين بجروح. ولم يأت البيان على ذكر أي ضحايا في صفوف قوات الأمن.

لكنه أكد بأن الهدوء عاد إلى المنطقة بعد مقتل جنود باكستانيين ومصادرة نقاط وأسلحة.