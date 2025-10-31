مقتل 21 شخصًا جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا

وقع انهيار أرضي في وقت مبكر من صباح اليوم، أودى بحياة 21 شخصًا على الأقل في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة.

ووقع الانهيار الأرضي نحو الساعة الثانية صباحًا، حيث سوى منازل بالأرض في قرية “كوكاس” بإقليم “إنجا”، طبقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) نقلًا عن الشرطة.

وقال حاكم إقليم “إنجا” لهيئة الإذاعة الأسترالية بيتر إيباتاس: “إن السكان المحليين أفادوا أن 30 شخصًا لقوا حتفهم، وتم انتشال 18 جثة”. بينما تؤكّد الشرطة أن حصيلة الضحايا بلغت 21 شخصًا.

وقدّرت الأمم المتحدة أن 670 قرويًا لقوا حتفهم بانهيار أرضي في إقليم “إنجا” مايو العام الماضي، وذكرت حكومة بابوا غينيا الجديدة أن أكثر من 2000 شخص دُفنوا تحت الأنقاض.