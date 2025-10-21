Icon

نزاهة تباشر 17 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 10 ملايين ريال

مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لشركة يملكها مقيم

مكافحة الفساد: إيقاف موظف بوزارة الصناعة حصل على رشوة 1.6 مليون ريال

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، ومن ضمن هذه القضايا إيقاف موظف يعمل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (1.625.000) مليون وستمئة وخمسة وعشرين ألف ريال، مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لشركة يملكها مقيم “مستثمر أجنبي” (تم إيقافه).

قضايا فساد ورشوة

وفي قضية أخرى، تم القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (85.000) خمسة وثمانين ألف ريال من أصل مبلغ (110.000) مئة وعشرة آلاف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة صادر على أرض زراعية لعدم وجود صك ملكية لها، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظفين اثنين يعملان بأمانة ذات المنطقة “تم إيقافهما” على مبالغ مالية مقابل إيقاف قرارات الإزالة.

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

