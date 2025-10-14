Icon

منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تأهل منتخب قطر الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، رسمياً إلى منافسات مسابقة كأس العالم 2026 القادمة، بعد الفوز على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف.

واستضاف ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة قطر ضد الإمارات اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز بوعلام خوخي هدف منتخب قطر الأول في الدقيقة الـ 49، وأضاف بيدرو ميجيل الهدف الثاني للعنابي في الدقيقة الـ 74، ثم تحصل اللاعب طارق سلمان على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 89، وقلص سلطان عادل الأميري الفارق لصالح منتخب قطر في الدقيقة الـ 90+8.

بهذا الفوز يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وضمن بطاقة عبوره إلى كأس العالم 2026 المقبل للمرة الثانية في تاريخ العنابي.

 

