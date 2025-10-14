منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وظائف شاغرة في فروع قطار سار رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن
تأهل منتخب قطر الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، رسمياً إلى منافسات مسابقة كأس العالم 2026 القادمة، بعد الفوز على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف.
واستضاف ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة قطر ضد الإمارات اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مباريات تصفيات كأس العالم 2026.
شوف |
من ملعب البطولات… لحظة إطلاق الحكم صافرته معلناً تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم 2026#قطر_الإمارات #جمهورنا_مصدر_قوتنا#رحلتنا_إلى2026#تصفيات_كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Cq3AY1wxAx
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 14, 2025
وأحرز بوعلام خوخي هدف منتخب قطر الأول في الدقيقة الـ 49، وأضاف بيدرو ميجيل الهدف الثاني للعنابي في الدقيقة الـ 74، ثم تحصل اللاعب طارق سلمان على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 89، وقلص سلطان عادل الأميري الفارق لصالح منتخب قطر في الدقيقة الـ 90+8.
شوف |
فرحة هستيرية لجماهير منتخبنا الوطني بعد الهدف الثاني أمام الإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026#قطر_الإمارات #جمهورنا_مصدر_قوتنا#رحلتنا_إلى2026#تصفيات_كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/5WRdzZkSfc
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 14, 2025
بهذا الفوز يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وضمن بطاقة عبوره إلى كأس العالم 2026 المقبل للمرة الثانية في تاريخ العنابي.
شوف الهدف |
منتخبنا الوطني تقدم 2-0 الإمارات.. بيدرو الدقيقة 74 #قطر_الإمارات #جمهورنا_مصدر_قوتنا#رحلتنا_إلى2026#تصفيات_كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/VcjyGHtaPN
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 14, 2025