Icon

بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا Icon موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل Icon صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي Icon بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي Icon بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة Icon جوجل تتيح AI Mode باللغة العربية Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، أن السعودية ماضية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

وترجح الوكالة أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 26% في نهاية 2024.

قد يهمّك أيضاً
نظرة مستقرة من #موديز للقطاع المصرفي الخليجي بـ2019

نظرة مستقرة من #موديز للقطاع المصرفي الخليجي بـ2019

موديز تخفض تصنيف لبنان متعللة بخطر التخلف عن السداد

موديز تخفض تصنيف لبنان متعللة بخطر التخلف عن السداد

كذلك أضافت “موديز” أن التوسع المستمر في الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ضمن إطار رؤية 2030، أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان بشكل يفوق نمو الودائع المحلية لدى البنوك.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن البنوك السعودية بدأت في تنويع مصادر تمويلها، لتشمل إلى جانب الودائع المحلية، إصدارات في أسواق المال وقروضا مجمعة، الأمر الذي يتطلب إدارة المخاطر المرتبطة بمصادر التمويل الجديدة بشكل حذر.

وأشار التقرير إلى أنه مع زيادة الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، سيستحدث البنك المركزي السعودي خلال العام القادم احتياطيًا رأسماليًا إضافيًا بنسبة 1% لمواجهة مخاطر تقلبات السوق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد