موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر

قال حساب المواطن إنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر وفي حال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29-10-2025 وكان الشخص مستحقًا سيشمله الدعم بتاريخ 10 نوفمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

كما أكد البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: