مدفوعًا بالنمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5% في الربع الثالث

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5% في الربع الثالث
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعًا بالنمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.

الأنشطة النفطية

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة النفطية حققت ارتفاعًا بنسبة 8.2% على أساس سنوي، في حين نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%، وسجلت الأنشطة الحكومية زيادة بلغت 1.8%، وذلك وفقًا للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة.

وتابعت الإحصاء أن التقديرات السريعة تهدف إلى تزويد صُنّاع القرار والمحللين الاقتصاديين ببيانات حديثة ودقيقة حول أداء الاقتصاد الوطني في وقت مبكر، مؤكدةً أن عملية التقدير تُجرى خلال فترة وجيزة بعد نهاية الربع المرجعي، حتى وإن لم تكتمل جميع البيانات التفصيلية بعد.

