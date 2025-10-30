تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس الذهب يرتفع مع تراجع الدولار أسعار النفط تحافظ على معظم مكاسبها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5% في الربع الثالث وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في فروع شركة سير وظائف فنية شاغرة بـ الخطوط السعودية وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعًا بالنمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة النفطية حققت ارتفاعًا بنسبة 8.2% على أساس سنوي، في حين نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%، وسجلت الأنشطة الحكومية زيادة بلغت 1.8%، وذلك وفقًا للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة.
وتابعت الإحصاء أن التقديرات السريعة تهدف إلى تزويد صُنّاع القرار والمحللين الاقتصاديين ببيانات حديثة ودقيقة حول أداء الاقتصاد الوطني في وقت مبكر، مؤكدةً أن عملية التقدير تُجرى خلال فترة وجيزة بعد نهاية الربع المرجعي، حتى وإن لم تكتمل جميع البيانات التفصيلية بعد.