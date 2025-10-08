Icon

لتعزيز زيارة المتحف الوطني

هيئة المتاحف تطلق حملة من القطار إلى المتحف

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٩ مساءً
هيئة المتاحف تطلق حملة من القطار إلى المتحف
المواطن - فريق التحرير

أطلقت هيئة المتاحف اليوم، بالتعاون مع هيئة النقل العام لمدينة الرياض بالهيئة الملكية للرياض، حملة بعنوان “من القطار إلى المتحف”، وذلك في محطة المتحف الوطني لقطار الرياض.

وتستمر الحملة لمدة 30 يومًا، وتتضمن عددًا من الأنشطة التي تركز على سهولة الوصول من المحطة إلى المتحف الوطني بجميع الوسائل، بهدف تشجيع الجمهور على زيارة المتحف الوطني السعودي عبر استخدام قطار الرياض من خلال المحطة المخصصة للمتحف، بما يسهم في تسهيل وصول الزوار، وتعزيز مكانة المتحف مركزًا ثقافيًا وحضاريًا.

حملة من القطار إلى المتحف

كما تركز الحملة على زيادة عدد زوار المتحف، لا سيما الأسر والطلاب والسياح المحليين والدوليين، إضافة إلى مستخدمي شبكة النقل العام لمدينة الرياض، حيث تسعى المبادرة إلى تفعيل محطة المتحف الوطني، كونها واجهة ثقافية تعكس هوية المتحف، وتوفر للركاب تجربة تفاعلية تربطهم بالموروث الثقافي.

وتتضمن أنشطة الحملة مجموعة من الفعاليات الإبداعية منها: أنشطة تعليمية للأطفال والطلاب لتعريفهم بالمتحف، وتوثيق رحلتهم عبر القطار، ومسابقات تصوير إبداعية تحت وسم “من القطار إلى المتحف” تشجيعًا على مشاركة التجارب عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توزيع مواد إعلامية متعددة اللغات “العربية والإنجليزية” مرفقة برموز تسهّل الوصول إلى معلومات المتحف الوطني السعودي.

وتأتي الحملة امتدادًا لجهود هيئة المتاحف والمتحف الوطني في إبراز التراث الوطني، وحفظ الذاكرة التاريخية للمملكة، من خلال تقديم معارض، وحملات نوعية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتُسهم في تعزيز الوعي الثقافي بتاريخ المملكة الاقتصادي والحضاري، ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

