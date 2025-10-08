هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026 رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة مروج الشبو المخدر في قبضة رجال الأمن بالشرقية منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى كأس العالم 2026 بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر
أعلنت شركة صناعة السيارات هيونداي موتور أمريكا التابعة لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، استدعاء (135) ألفًا و(386) مركبة، بحسب ما ورد في إشعار استدعاء صدر عبر الإنترنت عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة.
وأفادت الشركة أنها استدعت بعض السيارات من طراز “سانتا فيه” (2024) و(2025) وقد يكون غطاء الطرف الموجب “بي+” في مجموعة محرك التشغيل قد رُكِّب بشكل غير صحيح؛ مما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي أثناء حدوث تصادم؛ مما يؤدي إلى خطر نشوب حريق.
وسيفحص الوكلاء غطاء طرف محرك التشغيل وإعادة تركيبه مجانًا عند الضرورة.