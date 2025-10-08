هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا

أعلنت شركة صناعة السيارات هيونداي موتور أمريكا التابعة لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، استدعاء (135) ألفًا و(386) مركبة، بحسب ما ورد في إشعار استدعاء صدر عبر الإنترنت عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة

وأفادت الشركة أنها استدعت بعض السيارات من طراز “سانتا فيه” (2024) و(2025) وقد يكون غطاء الطرف الموجب “بي+” في مجموعة محرك التشغيل قد رُكِّب بشكل غير صحيح؛ مما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي أثناء حدوث تصادم؛ مما يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

وسيفحص الوكلاء غطاء طرف محرك التشغيل وإعادة تركيبه مجانًا عند الضرورة.