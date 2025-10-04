Icon

وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
المواطن - واس

برزت منطقة جازان كوجهة سياحية تتسم بتنوعها البيئي والطبيعي الفريد، وأحد مواقعها الطبيعية وادي رزان بمحافظة هروب، الذي حظي باهتمام واسع من الزوّار والسيّاح على مدار العام، بفضل ما يتمتع به من مقومات طبيعية متميزة تجعله أحد أبرز المواقع السياحية في المملكة.

ويبعد الوادي نحو 90 كيلومترًا شمال شرق مدينة جيزان، ويتميز بمناخ معتدل طوال العام؛ مما يجعله ملاذًا مثاليًّا للباحثين عن هدوء الطبيعة وجمالها.

وتتربع على تضاريسه الجبلية غابات كثيفة من أشجار السدر، والعدن، والصبر، تَنْبُعُ منها ينابيع مياه دافئة تنساب بلا توقف، لتشكّل مشهدًا طبيعيًّا بديعًا يصعب إيجاد مثله.

ويشهد الوادي هذه الأيام -كغيره من المواقع السياحية في المنطقة- إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل منطقة جازان وخارجها، ممن يأتون للاستمتاع بأجوائه الدافئة ومناظره الطبيعية الآسرة، في مشهد يعكس تنامي الوعي بالسياحة البيئية وجمال المقاصد المحلية.

ولا يتوقف سحر وادي رزان عند حدود الطبيعة؛ فالمزارع المنتشرة فيه – من موز، وذرة بيضاء وحمراء، إلى الدُّخن والنباتات العطرية – تضفي نكهة خاصة على الأجواء، إذ تعبق الروائح الزكية في المكان، لتمنح الزائر تجربة حسية متكاملة، كما تسهم الأمطار الغزيرة وخصوبة الأرض في تعزيز التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية في الوادي.
إضافة إلى ذلك، يقدم وادي رزان باقة من البرامج الرياضية والترفيهية، التي تستقطب مختلف الفئات، مما يجعله وجهة مثالية للمغامرين ومحبي الرحلات البرية.

واليوم يُمثّل وادي رزان نموذجًا عالميًّا في التوازن بين جمال الطبيعة والتنمية السياحية المستدامة، ليعزز بذلك مكانة منطقة جازان وجهة رائدة في السياحة البيئية على مستوى المملكة.

