واشنطن تتهم كوبا بالمشاركة في حرب أوكرانيا.. وهافانا تعلق

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
نفت كوبا، اتهامات أميركية بتورطها في الحرب الدائرة بأوكرانيا أو إرسالها قوات عسكرية إلى هناك.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن هافانا “ترفض الاتهامات الزائفة التي تروجها حكومة الولايات المتحدة بشأن تورط كوبا المزعوم في النزاع العسكري في أوكرانيا”، وفق فرانس برس.
كما أضافت أنه منذ سبتمبر 2023، حُكم على 26 كوبياً بالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 14 عاماً بتهمة العمل كمرتزقة، بعد انتشار تقارير عن إرسال كوبيين إلى جبهة القتال في أوكرانيا.
كذلك أشارت الخارجية الكوبية إلى أن هافانا “لا تملك معلومات دقيقة عن المواطنين الكوبيين” المشاركين “بمفردهم” في قوات الطرفين المتنازعين روسيا وأوكرانيا.
وأكدت أن “أياً منهم لم يتلق تشجيعاً أو التزاماً أو موافقة من الدولة الكوبية على أفعاله”.
أتى ذلك بعدما صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن بلاده “على علم بتقارير تفيد بأن مواطنين كوبيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأردف المتحدث: “لقد فشل النظام الكوبي في حماية مواطنيه من استخدامهم كبيادق” في هذه الحرب.
أكثر من ألف مرتزق كوبي
يذكر أنه في مايو، أعلنت مبادرة حكومية أوكرانية “تشجع المقاتلين الأعداء على الاستسلام”، امتلاكها بيانات عن أكثر من ألف مرتزق كوبي جندتهم روسيا منذ أوائل عام 2023.
وكشفت مبادرة “أريد أن أعيش” أنها على دراية “بشكل موثوق بالأسماء والتفاصيل الشخصية لـ1028 كوبياً وقعوا عقوداً مع القوات المسلحة الروسية بين عامي 2023 و2024”.