واشنطن تتهم كوبا بالمشاركة في حرب أوكرانيا.. وهافانا تعلق

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
واشنطن تتهم كوبا بالمشاركة في حرب أوكرانيا.. وهافانا تعلق
المواطن - فريق التحرير

نفت كوبا، اتهامات أميركية بتورطها في الحرب الدائرة بأوكرانيا أو إرسالها قوات عسكرية إلى هناك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن هافانا “ترفض الاتهامات الزائفة التي تروجها حكومة الولايات المتحدة بشأن تورط كوبا المزعوم في النزاع العسكري في أوكرانيا”، وفق فرانس برس.

كما أضافت أنه منذ سبتمبر 2023، حُكم على 26 كوبياً بالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 14 عاماً بتهمة العمل كمرتزقة، بعد انتشار تقارير عن إرسال كوبيين إلى جبهة القتال في أوكرانيا.

كذلك أشارت الخارجية الكوبية إلى أن هافانا “لا تملك معلومات دقيقة عن المواطنين الكوبيين” المشاركين “بمفردهم” في قوات الطرفين المتنازعين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت أن “أياً منهم لم يتلق تشجيعاً أو التزاماً أو موافقة من الدولة الكوبية على أفعاله”.

أتى ذلك بعدما صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن بلاده “على علم بتقارير تفيد بأن مواطنين كوبيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأردف المتحدث: “لقد فشل النظام الكوبي في حماية مواطنيه من استخدامهم كبيادق” في هذه الحرب.

أكثر من ألف مرتزق كوبي
يذكر أنه في مايو، أعلنت مبادرة حكومية أوكرانية “تشجع المقاتلين الأعداء على الاستسلام”، امتلاكها بيانات عن أكثر من ألف مرتزق كوبي جندتهم روسيا منذ أوائل عام 2023.

وكشفت مبادرة “أريد أن أعيش” أنها على دراية “بشكل موثوق بالأسماء والتفاصيل الشخصية لـ1028 كوبياً وقعوا عقوداً مع القوات المسلحة الروسية بين عامي 2023 و2024”.

إقرأ المزيد