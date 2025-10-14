Icon

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار Icon بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور Icon الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا Icon منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

للقادمين من الداخل والخارج

وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٦ مساءً
وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، صفة العمرة الصحيح للقادمين من داخل السعودية أو خارجها.

صفة العمرة الصحيحة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “أن رحلة العمرة تبدأ بالحصول على أي نوع من التأشيرات المتاحة التي تؤهل للدخول إلى المملكة العربية السعودية، وتسمح بدخول مكة المكرمة”.

الحصول على التأشيرات

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن أنه يمكن الحصول على التأشيرات بالطرق التالي:

  • منصة نُسُك
  • سفارة/قنصلية المملكة العربية السعودية في بلد المعتمر
  • التأشيرات السياحية (عند الوصول، الإلكترونية، السفارة/القنصلية).
  • تأشيرة الزيارة العائلية

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن مطالعة رحلة العمرة من خلال الدخول عبر الرابط (اضغط هنا).

 

