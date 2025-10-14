وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026
أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، صفة العمرة الصحيح للقادمين من داخل السعودية أو خارجها.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “أن رحلة العمرة تبدأ بالحصول على أي نوع من التأشيرات المتاحة التي تؤهل للدخول إلى المملكة العربية السعودية، وتسمح بدخول مكة المكرمة”.
وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن أنه يمكن الحصول على التأشيرات بالطرق التالي:
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن مطالعة رحلة العمرة من خلال الدخول عبر الرابط (اضغط هنا).
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) October 14, 2025