وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، صفة العمرة الصحيح للقادمين من داخل السعودية أو خارجها.

صفة العمرة الصحيحة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “أن رحلة العمرة تبدأ بالحصول على أي نوع من التأشيرات المتاحة التي تؤهل للدخول إلى المملكة العربية السعودية، وتسمح بدخول مكة المكرمة”.

الحصول على التأشيرات

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن أنه يمكن الحصول على التأشيرات بالطرق التالي:

منصة نُسُك

سفارة/قنصلية المملكة العربية السعودية في بلد المعتمر

التأشيرات السياحية (عند الوصول، الإلكترونية، السفارة/القنصلية).

تأشيرة الزيارة العائلية

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن مطالعة رحلة العمرة من خلال الدخول عبر الرابط (اضغط هنا).