ضمن برنامج تدريبي متقدم في إسبانيا وسويسرا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة

وزارة السياحة تحتفل بتخريج 50 عضو هيئة تدريس وتدريب 

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٠ مساءً
وزارة السياحة تحتفل بتخريج 50 عضو هيئة تدريس وتدريب 
المواطن - واس

احتفلت وزارة السياحة بتخريج 50 عضوًا وعضوة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب السياحي في عددٍ من المؤسسات التعليمية والتدريبية السعودية، بعد إتمامهم برنامجًا تدريبيًا نوعيًا في السياحة والضيافة نُفذ في إسبانيا وسويسرا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس والتدريب السياحي.

تدريبات نظرية وتطبيقية

وشمل البرنامج تدريبات نظرية وتطبيقية في جامعات عريقة هدفت إلى تطوير مهارات التدريس والتدريب السياحي، وتعزيز الخبرات الأكاديمية والمهنية للمشاركين، بما يسهم في رفع جودة التعليم والتدريب السياحي في المملكة.

وأكدت الوزارة أن البرنامج ركز على تصميم مشروعات تعليمية وبحثية تلبي احتياجات القطاع السياحي في المملكة، إلى جانب تنمية مهارات القيادة الأكاديمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الكوادر الوطنية ورفع كفاءة التعليم والتدريب السياحي، وبما يعكس التزام الوزارة بتمكين الكوادر الوطنية المتخصصة في السياحة وربطها بأفضل الممارسات العالمية في مجالي السياحة والضيافة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن إستراتيجية “أهلها” التي أطلقتها وزارة السياحة بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل القطاع السياحي، من خلال برامج تدريبية عالمية تجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في إعداد جيل من القادة الأكاديميين المؤهلين لدعم النمو المتسارع للقطاع السياحي في المملكة.

