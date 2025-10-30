وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025

أعلنت وزارة المالية اليوم تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من عام 2025، والذي أظهر تسجيل عجز مالي بلغ 88.5 مليار ريال.

وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الإجمالية 270 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 358 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 2025، 119 مليار ريال.