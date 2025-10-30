إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025 لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938 ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي
أعلنت وزارة المالية اليوم تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من عام 2025، والذي أظهر تسجيل عجز مالي بلغ 88.5 مليار ريال.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الإجمالية 270 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 358 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
كما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 2025، 119 مليار ريال.