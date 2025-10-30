Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم

بلغت المصروفات 358 مليار ريال

وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٠ مساءً
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية اليوم تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من عام 2025، والذي أظهر تسجيل عجز مالي بلغ 88.5 مليار ريال.

وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الإجمالية 270 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 358 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 2025، 119 مليار ريال.

 

