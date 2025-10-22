وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2 إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟ فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(70)، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة.
وتحمل الطائرة السعودية الـ(70) على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.