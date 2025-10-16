وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير التصميم المرئي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدقق رئيسي الأعمال الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– رئيس دعم التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو هندسة الحاسوب).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)