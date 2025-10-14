Icon

مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب Icon وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة Icon الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة روشن

وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف شاغرة في شركة معادن

هدف يقدم أكثر من 2550 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير

هدف يقدم أكثر من 2550 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير

– مدير أول اللوجستيات والخدمات.

– مدير أول تحليلات الموارد البشرية وذكاء الأعمال.

– مدير أول حوكمة البيانات.

– أخصائي إدارة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة تطوير المدينة المنورة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة تطوير المدينة المنورة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة

حصاد اليوم