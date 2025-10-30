وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة روشن

وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير قسم الخدمات المشتركة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات، إدارة المشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، إدارة المخاطر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)