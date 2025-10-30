وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل 19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير قسم الخدمات المشتركة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات، إدارة المشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، إدارة المخاطر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)