حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري.

– محلل تطوير الأعمال.

– مسؤول الأنظمة والتطبيقات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

