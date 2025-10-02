وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أمانة لجنة النظر في المخالفات.

– باحث أمانة لجنة النظر في المخالفات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)