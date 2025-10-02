وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أمانة لجنة النظر في المخالفات.
– باحث أمانة لجنة النظر في المخالفات.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)