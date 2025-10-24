Icon

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المخزون والبيانات.

– مدير إدارة الحوادث/ الصيانة.

– مراسل طائرات.

– مدير أول عمليات وصيانة المرافق.

– موظف استقبال.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مدير أول إدارة الحسابات الرئيسية.

– كبير عمال الميناء.

– أخصائي أول إدارة الحسابات الرئيسية.

– فني أول صيانة المحركات البحرية.

– مدير عمليات السياحة/ المغامرات.

– مدير أول معدات القياس.

– مشرف تجربة الزوار.

– مشرف أنشطة تجربة الزائر والتذاكر.

– مشرف التجزئة والأغذية والمشروبات.

– أخصائي المالية.

– أخصائي إداري.

– مدير أول نمذجة الطاقة.

– مدير أول جودة العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

