وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الأحساء، والخبر.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نظم المعلومات الصحية.

– موظف استقبال المختبر.

– أخصائي مكافحة العدوى.

– مدير التسويق الرقمي.

– منسق إدارة الحالة.

– مصمم معماري.

– مهندس فني مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

