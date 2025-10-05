وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات
أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الأحساء، والخبر.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي نظم المعلومات الصحية.
– موظف استقبال المختبر.
– أخصائي مكافحة العدوى.
– مدير التسويق الرقمي.
– منسق إدارة الحالة.
– مصمم معماري.
– مهندس فني مشروع.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)