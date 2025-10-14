Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار Icon بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور Icon الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا Icon منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب ومعارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف إدارية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

#وظائف إدارية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ساسرف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ساسرف

– محاسب.

– منسق علاقات الموظفين.

– مطور ويب.

– مصمم جرافيك.

– مدير إدارة علاقات العملاء.

– محاسب عام.

– منسق الخدمات الحكومية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بينبع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

حصاد اليوم
جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد
حصاد اليوم

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم