وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول

أعلنت مجموعة تداول السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجموعة وعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة تداول

وأبرزت مجموعة تداول، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات التدقيق المؤسسية.

– رئيس الرقابة المالية والتقارير.

– أخصائي رئيسي تفتيش دورة الأعضاء.

– رئيس إدارة مخاطر وجودة تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة تداول، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)