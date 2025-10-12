وفاة ثلاثة من موظفي السفارة القطرية بحادث بشرم الشيخ

أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ الحزن والأسى لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم وقع في مدينة شرم الشيخ أثناء أدائهم مهام عملهم الرسمية.

وذكرت السفارة في بيان اليوم، أن المتوفين هم: سعود بن ثامر آل ثاني، وعبدالله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر، فيما أُصيب في الحادث كل من عبدالله عيسى الكواري، ومحمد عبدالعزيز البوعينين، حيث يتلقيان حالياً الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

حادث بشرم الشيخ

وأكدت السفارة أنها باشرت فوراً متابعة تفاصيل الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم، مشيرة إلى أن الجهات القطرية المختصة تتولى التنسيق لاستكمال جميع الإجراءات ذات الصلة.

وقدّمت السفارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين الكرام، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الظرف الأليم.