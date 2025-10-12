Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أثناء أدائهم مهام عملهم الرسمية

وفاة ثلاثة من موظفي السفارة القطرية بحادث بشرم الشيخ

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
وفاة ثلاثة من موظفي السفارة القطرية بحادث بشرم الشيخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ الحزن والأسى لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم وقع في مدينة شرم الشيخ أثناء أدائهم مهام عملهم الرسمية.

وذكرت السفارة في بيان اليوم، أن المتوفين هم: سعود بن ثامر آل ثاني، وعبدالله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر، فيما أُصيب في الحادث كل من عبدالله عيسى الكواري، ومحمد عبدالعزيز البوعينين، حيث يتلقيان حالياً الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

قد يهمّك أيضاً
الشيخ عائض القرني يكشف المؤامرة القطرية حينما كان موقوفًا ودور وزير أوقاف الدوحة!

الشيخ عائض القرني يكشف المؤامرة القطرية حينما كان موقوفًا ودور وزير أوقاف...

حلم قطر في استضافة المونديال بات مهددًا بعد إغلاق الحدود السعودية

حلم قطر في استضافة المونديال بات مهددًا بعد إغلاق الحدود السعودية

حادث بشرم الشيخ

وأكدت السفارة أنها باشرت فوراً متابعة تفاصيل الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم، مشيرة إلى أن الجهات القطرية المختصة تتولى التنسيق لاستكمال جميع الإجراءات ذات الصلة.

وقدّمت السفارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين الكرام، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الظرف الأليم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تعزي قطر في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري بحادث شرم الشيخ
أخبار رئيسية

السعودية تعزي قطر في وفاة عدد من...

أخبار رئيسية