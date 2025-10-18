وفاة سوري ترغم طائرة تركية على الهبوط في براغ

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أرغمت حالة وفاة طارئة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في العاصمة التشيكية براغ، بعد وفاة راكب سوري أثناء الرحلة كان في طريقه إلى كندا.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، كانت الطائرة متجهة من إسطنبول إلى مونتريال الكندية عندما تعرّض أحد الركاب، وهو مسافر سوري يبلغ من العمر 86 عاماً قادماً من بيروت، لوعكة صحية مفاجئة.
وبعد هبوط الطائرة في مطار براغ وتدخل الفرق الطبية، تبيّن أن الراكب قد فارق .
وأفاد موقع تركي مختص بأخبار الطيران بأن عائلة الراحل التي كانت ترافقه على الرحلة تركت الجثمان في براغ وأكملت طريقها إلى مونتريال.
وأوضح الموقع أن الجثمان سيُنقل لاحقاً إلى بيروت أو مونتريال بعد استكمال الإجراءات الرسمية، بناءً على طلب العائلة.