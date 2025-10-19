Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم Icon حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض Icon الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة Icon ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى خلال الاتصال بحث التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات

ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٩ مساءً
ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال بحث التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع وتعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا

داون تاون السعودية تحسن جودة الحياة

داون تاون السعودية تحسن جودة الحياة

وتم التأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورًا عن الشعب الفلسطيني الشقيق والانسحاب الإسرائيلي الكامل، كما تم الاتفاق على أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده
أخبار رئيسية

ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أذربيجان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كينيا في وفاة رئيس الوزراء السابق
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كينيا...

السعودية اليوم
ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما
السعودية اليوم

ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في...

السعودية اليوم
بموافقة ولي العهد.. تجديد عضوية البنيان رئيسًا لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أخبار رئيسية

بموافقة ولي العهد.. تجديد عضوية البنيان رئيسًا...

أخبار رئيسية