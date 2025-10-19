ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع وتعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتم التأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورًا عن الشعب الفلسطيني الشقيق والانسحاب الإسرائيلي الكامل، كما تم الاتفاق على أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.