يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي

بعد مسيرة حافلة بالمنافسات العالمية هذا الموسم، يستعد البطل السعودي العالمي يزيد الراجحي لخوض باها القصيم 2025 بكل جاهزية وثقة، ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، استعدادًا للموسم القادم ولرالي داكار 2026.

وكان الراجحي قد عاد إلى أجواء المنافسة الدولية من جديد عبر باها شاريش، والتي شكّلت أول محطة له بعد الحادث الذي تعرّض له في باها الأردن شهر أبريل الماضي لتكون محطة مهمة في استعادة جاهزيته البدنية والذهنية، قبل أن يُنهي بنجاح مشاركتيه في رالي البرتغال ورالي المغرب، ضمن تحضيراته الفنية القوية للموسم القادم ورالي داكار 2026.

ويستمر باها القصيم 2025 لمدة ثلاثة أيام يتنافس خلالها السائقون على مرحلتين خاصتين تسبقهما مرحلة استعراضية تُقام يوم الخميس.

انطلاق الرالي رسميًا

ويشهد اليوم ذاته انطلاق الرالي رسميًا عبر حفل الافتتاح في المنتزه الوطني بالقصيم عند الساعة الثانية ظهرًا، يعقبه انطلاق المرحلة الاستعراضية التي تمتد لمسافة 3.7 كيلومترات فقط في منطقة عسيلان، حيث يستعرض السائقون مهاراتهم وسيطرتهم على المسار القصير أمام الجماهير.

أما المرحلة الأولى الخاصة فتقام يوم الجمعة بمسافة 272.8 كيلومترًا، تليها المرحلة الثانية والأخيرة يوم السبت بمسافة 115.8 كيلومترًا، ليصل إجمالي المراحل الخاصة إلى 392.3 كيلومترًا من أصل المسافة الكلية للرالي البالغة 721.7 كيلومترًا.

وتأتي هذه الجولة بعد إلغاء باها تبوك من روزنامة البطولة لأسباب تتعلق بالبيئة الفطرية، لتكون القصيم ثاني جولات الموسم المحلي، قبل الختام المرتقب في رالي جدة مطلع ديسمبر المقبل، والذي يسعى فيه الراجحي للحفاظ على لقبه وتحقيق بطولة السعودية للراليات الصحراوية للمرة الخامسة بعد أن تُوِّج بها في أعوام 2019، 2022، 2023، و2024.

الراجحي الذي سطّر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ رياضة المحركات، بعد أن أصبح أول سعودي يفوز بلقب رالي داكار العالمي في فئة السيارات عام 2025، يواصل مشواره بروح البطل، مؤكدًا عزمه على الدفاع عن إنجازاته ورفع راية المملكة عاليًا في المحافل الدولية.

وقال البطل السعودي: “رالي القصيم يحمل دائمًا مكانة خاصة بالنسبة لي، فهو أحد أقرب الراليات إلى قلبي، وهذه هي مشاركتي الخامسة فيه منذ انطلاق البطولة.”

وأضاف: “الحمد لله، خضنا موسماً مليئاً بالتحديات داخل وخارج المملكة، واليوم نعود إلى أرضنا وجماهيرنا في القصيم بكل جاهزية وثقة.”

وتابع قائلاً: “هدفي واضح: الدفاع عن لقبي والسعي لتحقيق اللقب الخامس على التوالي في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.”

فرصة تأهيلية مهمة

وأردف: “وتُعد هذه الجولة فرصة تأهيلية مهمة لي ولتيمو بعد حادثنا الأخير، ضمن تحضيراتنا القوية لموسم داكار 2026 القادم.”

وفي ختام تصريحه، وجّه البطل يزيد الراجحي خالص شكره وامتنانه إلى الراعي الرسمي جميل لرياضة المحركات على دعمهم اللامحدود، مؤكدًا أن هذا الدعم هو أحد أهم أسرار نجاحه واستمراره في تحقيق الإنجازات لوطنه الغالي.