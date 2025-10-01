Icon

القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين Icon إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج Icon السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا Icon حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله Icon مدير سناب شات السعودية لـ “المواطن”: نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في السوق بشكل أكبر Icon قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية Icon تسلا توازي العالم.. قيمة سوقية تضاهي جميع شركات السيارات مجتمعة Icon أوبك تنفي تقارير عن خطط لزيادة إنتاج النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

يوشيكي وإبراهيم معلوف يقدمان حفلًا كلاسيكيًا في الحِجر على ضوء الشموع

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٠ صباحاً
يوشيكي وإبراهيم معلوف يقدمان حفلًا كلاسيكيًا في الحِجر على ضوء الشموع

مواضيع ذات علاقة

تعود حفلات لحظات العلا الموسيقية هذا العام لتأسر القلوب مجدداً مع حفل “كلاسيكيات الحِجر على ضوء الشموع”، التجربة الموسيقية الاستثنائية التي تقام تحت سماء الحِجر، أول موقع سعودي مُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وعلى مدى ليلتين ساحرتين في 20 و21 نوفمبر 2025، سيجلس الضيوف بين المعالم النبطية المهيبة، محاطين بآلاف الشموع التي تنثر أجواءً لا مثيل لها في أي مكان آخر من العالم.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

شاهد .. الشيخ السديس يطيب الحجر الأسود والملتزم

شاهد .. الشيخ السديس يطيب الحجر الأسود والملتزم

في 20 نوفمبر، سيكون الجمهور على موعد مع حدث غير مسبوق في المملكة: العرض الأول للأسطورة اليابانية يوشيكي، المؤلف الموسيقي وعازف البيانو والطبول وقائد فرقة “إكس جابان”.

يُعرف يوشيكي بقدرته الفريدة على المزج بين رقي الموسيقى الكلاسيكية وقوة الروك، وقد قدّم عروضاً أيقونية في قاعات عالمية مرموقة مثل رويال ألبرت هول في لندن وكارنيغي هول في نيويورك، حيث يشتهر أداؤه بعمق إحساسه وطاقته المبهرة. ومشاركته في الحِجر تعد بتجربة موسيقية استثنائية بكل المقاييس.

اختارت مجلة تايم يوشيكي ضمن قائمتها المرموقة “أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم” لعام 2025، تكريماً لفنه العابر للأنماط وإرثه الثقافي الواسع. ومع أكثر من 50 مليون أسطوانة بيعت حول العالم، يُعتبر أحد أبرز الفنانين المؤثرين في آسيا وأيقونة عالمية في موسيقى الروك.

كما يُعد أول فنان ياباني – والوحيد حتى اليوم – الذي حظي بتكريم البصمة اليدوية والقدَمية في مسرح TCL الصيني الشهير في هوليوود منذ تأسيس هذا التقليد قبل نحو قرن.

وفي الليلة ذاتها، سيضيء المسرح نجم عالمي آخر هو إبراهيم معلوف، عازف البوق المرشّح لجائزة “غرامي” وأحد أكثر الموسيقيين تأثيراً وتفرّداً في جيله، وذلك ضمن جولته العالمية “كلثوم 2025”.

باع معلوف أكثر من مليون ألبوم حول العالم، واشتهر بأسلوبه الفريد في المزج بين الجاز والكلاسيكيات والتأثيرات العربية. وقد سحر جماهيره في أعرق المسارح والمهرجانات الدولية، من رويال ألبرت هول في لندن، إلى مهرجانات مونترو للجاز ونورث سي ومونتريال وطوكيو ونيس.

وتندرج فعالية كلاسيكيات الحِجر على ضوء الشموع ضمن مهرجان الممالك القديمة، الذي يُقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2025، محتفياً بالإرث العريق للحضارات التي ازدهرت في العُلا، من مملكة دادان ولحيان وصولاً إلى الأنباط.

وسيشهد الزوار برنامجاً ثرياً يضم عروضاً ثقافية، وجولات أثرية غامرة، ولقاءات نادرة مع قطع أثرية شكّلت جزءاً من تاريخ المنطقة.

تعد “كلاسيكيات الحِجر على ضوء الشموع” الحضور برحلة فنية تُلامس الروح وتبقى في الذاكرة بين معالم الحِجر النبطية التراثية ووسط الطبيعة الآسرة للعلا.

ولحجز التذاكر ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة experiencealula.com

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد