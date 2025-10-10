10 أعراض مبكرة لمرض باركنسون

يعتبر مرض باركنسون أو الشلل الرعاش، هو أسرع الأمراض العصبية نمواً في العالم، وهو الثاني من حيث الانتشار بعد الزهايمر، لكن أعراضه يحيطها الغموض خاصة في مراحله المبكرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإنه مع وجود أكثر من 40 عرضاً مختلفاً، غالباً ما يُساء فهمه، ويؤثر على المصابين به بطرق متنوعة.

وتشير جمعية مرض باركنسون البريطانية إلى أنه على الرغم من أن الأعراض المرتبطة بالحركة هي الأكثر شيوعاً، إلا أن العلامات المبكرة قد لا ترتبط بالحركة، مثل تغير حاسة الشم، مثلاً.

أعراض مرض باركنسون

وإليك أهم أعراض المرض، كما حددها خبراء جمعية باركنسون:

1. الألم

يمكن أن تكون مجموعة واسعة من الآلام من الأعراض المبكرة لمرض باركنسون، ويكون الألم دون تفسير.

ويوضح الخبراء: “هذا الألم قد يشمل ألماً عضلياً هيكلياً يؤثر على العظام والعضلات والأربطة والأوتار والأعصاب؛ وألماً عصبياً ناتجاً عن تلف الأعصاب؛ وألماً يسبب تشنجات أو تقلصات عضلية مستمرة؛ وألماً مركزياً، عندما لا تعمل المسارات التي تتحكم في الإحساس والألم في الدماغ وجذع الدماغ والحبل الشوكي بشكل صحيح.

2. القلق

يمكن أن يحدث القلق في المراحل المبكرة من مرض باركنسون، و”قد تؤدي مشاعر القلق المستمر إلى تجنب الاختلاط الاجتماعي”، وتشير الأدلة إلى أن اليقظة والتأمل وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في إدارة القلق.

3. مشاكل التوازن

قد يكون عدم استقرار الوضعية، أو صعوبة التوازن، أحد أعراض الحركة الصعبة المرتبطة بمرض باركنسون.

و”قد تصاحب مشاكل المشي لحظات اختلال التوازن، والميل إلى السقوط، ولكن هذا يميل إلى التطور في المراحل المتقدمة من المرض”.

4. التيبس

يُعاني مرضى باركنسون غالباً من تيبس في أطرافهم، وهذا التيبس قد يحدث في جانب واحد أو جانبي الجسم، ما يُسهم في انخفاض نطاق الحركة.

5. فقدان حاسة الشم

غالباً ما يكون ضعف حاسة الشم علامة مُبكرة على الإصابة بمرض باركنسون، ويحدث ذلك قبل سنوات أو حتى عقود من تشخيص المرض.

6. مشاكل النوم

يمكن أن تُسبب التغيرات الدماغية المُصاحبة لمرض باركنسون مشاكل في النوم، ويعاني بعض الأشخاص من مشاكل في النوم قبل ظهور أعراض الحركة بوقت طويل.

وتتضمن هذه المشاكل متلازمة تململ الساقين، واضطراب سلوك حركة العين السريعة أثناء النوم – وهي حالة يبدو فيها الشخص وكأنه يُمثل أحلامه من خلال إصدار حركات أو أصوات.

7. الرعشة

الرعشة من أكثر أعراض مرض باركنسون شيوعًا، وعادةً ما تُرى في الأطراف العلوية، عادةً أثناء الراحة، وليس أثناء استخدام الذراع.

8. الاكتئاب

قد يُصاب الشخص المريض بباركنسون بالاكتئاب في أي وقت، حتى قبل التشخيص.

9. خط يد أصغر وبطء في الحركة

يقول الخبراء إن الكتابة الصغيرة – وهي خط يد صغير ومُضيّق المسافات – غالباً ما تكون من الأعراض المبكرة لمرض باركنسون.

وقد تتراكم الكلمات بينما يتقلص حجم خط اليد، ويصاحب ذلك صعوبة في إغلاق الأزرار والسحابات.

10. تناقص تعابير الوجه

يُعد إخفاء الوجه، المعروف أيضاً باسم نقص تعبيرات الوجه، أحد الأعراض المبكرة لمرض باركنسون، ما قد يُصعّب على الآخرين تفسير حالة الشخص المزاجية.