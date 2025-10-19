19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وأبها، وينبع، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التطوير التنظيمي.

– مخطط أول حضري.

– مدير أول مراقبة المستندات.

– مهندس السلامة من الحرائق.

– أخصائي الاستدامة والبيئة.

– مشرف أول بيئي.

– أخصائي المشتريات/ العقود.

– مهندس إنشاءات/ معماري.

– مدير أول التصميم الداخلي.

– مساح.

– مدير الجودة.

– أخصائي مركز البيانات/ أنظمة الطاقة.

– أخصائي مركز البيانات/ أنظمة التبريد.

– أخصائي مركز البيانات/ أنظمة الأمن.

– مدير عمليات المساحة.

– مدير أول التخطيط.

– مدير أول تصميم الواجهات.

– مدير أول نمذجة معلومات البناء.

– مدير أول المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)