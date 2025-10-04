4 آداب عند زيارة المسجد الحرام

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن إلى مراعاة آداب زيارة المسجد الحرام لتحقيق تجربة تعبدية آمنة مطمئنة.

وتابعت الهيئة عبر منصة إكس أن هذه الآداب تشمل، متابعة الأطفال وتوجيه سلوكهم، والوضوء في الأماكن المخصصة لذلك.

كما تشمل آداب زيارة المسجد الحرام، عدم مزاحمة الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكنهم، وإعادة الكراسي إلى أماكنها بعد استخدامها.