Icon

4 آداب عند زيارة المسجد الحرام Icon رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان Icon حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير Icon أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات Icon المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون Icon تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت Icon انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين Icon السعودية تحقق قفزات غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني Icon هيئة الإحصاء توقع 6 مذكرات تعاون في الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات Icon الذكاء الاصطناعي يسهم بـ 142 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

4 آداب عند زيارة المسجد الحرام

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١١ مساءً
4 آداب عند زيارة المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن إلى مراعاة آداب زيارة المسجد الحرام لتحقيق تجربة تعبدية آمنة مطمئنة.

وتابعت الهيئة عبر منصة إكس أن هذه الآداب تشمل، متابعة الأطفال وتوجيه سلوكهم، والوضوء في الأماكن المخصصة لذلك.

قد يهمّك أيضاً
السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا

السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا

مكتبة المسجد الحرام تستقبل زائريها طوال اليوم على مدار الأسبوع

مكتبة المسجد الحرام تستقبل زائريها طوال اليوم على مدار الأسبوع

كما تشمل آداب زيارة المسجد الحرام، عدم مزاحمة الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكنهم، وإعادة الكراسي إلى أماكنها بعد استخدامها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد...

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام يستعرض دروس قصة أصحاب الكهف
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام يستعرض دروس قصة أصحاب...

السعودية اليوم