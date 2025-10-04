4 آداب عند زيارة المسجد الحرام رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين السعودية تحقق قفزات غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني هيئة الإحصاء توقع 6 مذكرات تعاون في الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات الذكاء الاصطناعي يسهم بـ 142 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد
دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن إلى مراعاة آداب زيارة المسجد الحرام لتحقيق تجربة تعبدية آمنة مطمئنة.
وتابعت الهيئة عبر منصة إكس أن هذه الآداب تشمل، متابعة الأطفال وتوجيه سلوكهم، والوضوء في الأماكن المخصصة لذلك.
كما تشمل آداب زيارة المسجد الحرام، عدم مزاحمة الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكنهم، وإعادة الكراسي إلى أماكنها بعد استخدامها.