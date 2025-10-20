44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف الذهب يواصل مكاسبه ويقفز بنحو 3% مسجلًا 4374.97 دولارًا للأوقية الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا
يسهم أكثر من 44 ممشى ومسارًا لركوب الدراجات في تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية بمنطقة الجوف، واستقطاب هواة المشي وممارسة الرياضة وركوب الدراجات الهوائية من مختلف الفئات والأعمار.
وهيأت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها مسارات المشي والدراجات الهوائية في الأحياء والمتنزّهات بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، ضمن خطة تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وزيادة نسبة ممارسة الرياضة، والمساهمة في خلق مجتمع صحي وحيوي ومزدهر وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتحتضن مسارات المشي التي هيأتها الأمانة للمستفيدين العديد من فعاليات المشي التي تنظمها الجهات الحكومية والأهلية، فضلًا عن الأفراد الذين يحرصون على ممارسة النشاط البدني ونمط الحياة الصحي.
ويشير عدد من أهالي المنطقة إلى أن توفر الخدمات من دورات مياه وجلسات ومسطحات خضراء في محيط مسارات المشي والدراجات الهوائية يزيد من جاذبية ممارسة الرياضة لشتى الفئات والأعمار وفي مختلف فترات اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية.