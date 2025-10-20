Icon

44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
المواطن - واس

يسهم أكثر من 44 ممشى ومسارًا لركوب الدراجات في تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية بمنطقة الجوف، واستقطاب هواة المشي وممارسة الرياضة وركوب الدراجات الهوائية من مختلف الفئات والأعمار.

وهيأت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها مسارات المشي والدراجات الهوائية في الأحياء والمتنزّهات بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، ضمن خطة تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وزيادة نسبة ممارسة الرياضة، والمساهمة في خلق مجتمع صحي وحيوي ومزدهر وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وتحتضن مسارات المشي التي هيأتها الأمانة للمستفيدين العديد من فعاليات المشي التي تنظمها الجهات الحكومية والأهلية، فضلًا عن الأفراد الذين يحرصون على ممارسة النشاط البدني ونمط الحياة الصحي.

ويشير عدد من أهالي المنطقة إلى أن توفر الخدمات من دورات مياه وجلسات ومسطحات خضراء في محيط مسارات المشي والدراجات الهوائية يزيد من جاذبية ممارسة الرياضة لشتى الفئات والأعمار وفي مختلف فترات اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية.

