45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة

أوضح استشاري جراحة السمنة، الدكتور أنس العويشق، أن نسبة السمنة في المملكة العربية السعودية للبالغين بلغت 23% وفق آخر إحصاء في العام 2024.
وقال العويشق، لقناة “الإخبارية”، إن نسبة زيادة الوزن بلغت أكثر من 45% في السعودية.
وتابع العويشق أن السمنة تسبب أمراضا مزمنة مثل السكر والضغط وتصلب الشرايين حالات اختناق النوم بسببها، كما ترتبط بأنواع كثيرة من الأورام.
استشاري جراحة السمنة د. أنس العويشق: 45٪ من سكان المملكة مصابون بالسمنة مع تزايد حالات اختناق النوم بسببها#الإخبارية pic.twitter.com/61VmTtKGvD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2025