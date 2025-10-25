Icon

صحة وطب‎

45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٣ مساءً
45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة
المواطن - فريق التحرير

أوضح استشاري جراحة السمنة، الدكتور أنس العويشق، أن نسبة السمنة في المملكة العربية السعودية للبالغين بلغت 23% وفق آخر إحصاء في العام 2024.

نسبة السمنة في السعودية

وقال العويشق، لقناة “الإخبارية”، إن نسبة زيادة الوزن بلغت أكثر من 45% في السعودية.

وتابع العويشق أن السمنة تسبب أمراضا مزمنة مثل السكر والضغط وتصلب الشرايين حالات اختناق النوم بسببها، كما ترتبط بأنواع كثيرة من الأورام.

