45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة

أوضح استشاري جراحة السمنة، الدكتور أنس العويشق، أن نسبة السمنة في المملكة العربية السعودية للبالغين بلغت 23% وفق آخر إحصاء في العام 2024.

نسبة السمنة في السعودية

وقال العويشق، لقناة “الإخبارية”، إن نسبة زيادة الوزن بلغت أكثر من 45% في السعودية.

وتابع العويشق أن السمنة تسبب أمراضا مزمنة مثل السكر والضغط وتصلب الشرايين حالات اختناق النوم بسببها، كما ترتبط بأنواع كثيرة من الأورام.