أتربة مثارة ورياح على الشمالية حتى المساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5).
وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.