Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أتربة مثارة ورياح على الشمالية حتى المساء 

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٠ مساءً
أتربة مثارة ورياح على الشمالية حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5).

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

قد يهمّك أيضاً
حملة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ في الشمالية

حملة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ في الشمالية

القبض على 3 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في الشمالية

القبض على 3 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في الشمالية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد