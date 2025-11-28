أسبوع على بدء المربعانية

قال الخبير في الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق إن المملكة على بُعد نحو أسبوع واحد فقط من دخول موسم المربعانية، مشيرًا إلى أن أول أيامه سيوافق الأربعاء 3 ديسمبر 2025، الموافق 12 جمادى الآخرة 1447.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه في منصة إكس، أن هذه الفترة تُعد من أبرز محطات الشتاء في المملكة، لما تشهده عادة من انخفاض واضح في درجات الحرارة، الأمر الذي يجعلها محط انتظار شريحة واسعة من المهتمين بالأجواء الباردة.

موسم المربعانية

ويمثل موسم المربعانية –الذي يستمر نحو أربعين يومًا– بداية الشتاء الفعلي في معظم مناطق المملكة والخليج، ويُعرف بطقسه البارد الجاف وساعاته الليلية الأطول. كما ترتبط المربعانية في الثقافة الشعبية بعدد من الملامح المناخية المتكررة، أبرزها زيادة فرص تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر، ونشاط الرياح الباردة، إضافة إلى تراجع درجات الحرارة إلى معدلات متدنية خاصة في المناطق الشمالية والوسطى.

وتكتسب هذه الفترة أهميتها أيضًا من كونها تمهّد لمواسم لاحقة أشد برودة، إذ يعقبها موسم الشبط ثم العقارب، وهي مواسم تُسجَّل خلالها أدنى درجات الحرارة خلال العام في بعض المناطق. ويشير الخبراء عادة إلى أن طبيعة المربعانية تختلف من عام لآخر تبعاً للظروف المناخية العامة، إلا أنها تبقى علامة بارزة لبداية الطقس الشتوي المستقر.

وأكد الزعاق أن محبي الشتاء يعتبرون المربعانية مرحلة مثالية للخروج إلى البر والاستمتاع بالأجواء المعتدلة بعيداً عن حرارة الصيف الممتد، لافتًا إلى أن هذا الموسم يشكل جزءًا مهمًا من الذاكرة المناخية للسكان ومرجعاً في التقويمات الشعبية المتداولة في شبه الجزيرة العربية.