يُعدّ المغنيسيوم من أهم المعادن الحيوية التي يعتمد عليها الجسم في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، تشمل حركة العضلات، ونقل الإشارات العصبية، وتنظيم مستوى السكر في الدم، إضافةً إلى دوره الأساسي في بناء العظام.
وعندما ينخفض تناوله—سواء بسبب التوتر، أو سوء التغذية، أو بعض الأدوية—يبدأ الجسم بإرسال إشارات تحذيرية قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها مؤشر مهم على اختلال توازن هذا المعدن الضروري.
تُعد التشنجات من أولى العلامات شيوعاً، خصوصاً في عضلات الساق أو الجفون. يحدث ذلك لأن المغنيسيوم ينظم انقباض العضلات ويساعدها على الاسترخاء، ومع نقصه تصبح العضلات أكثر عرضة للتقلص والارتعاش.
ومن أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم أنه يؤثر على إنتاج الطاقة داخل الخلايا. فإذا شعرت بالتعب حتى بعد الراحة الكافية، فقد يكون ذلك نتيجة ضعف قدرة الجسم على تحويل الغذاء إلى طاقة.
يلعب المغنيسيوم دوراً في تنظيم الميلاتونين وناقل GABA العصبي المسؤولين عن تهدئة الجهاز العصبي. لذلك قد يؤدي نقصه إلى صعوبة في بدء النوم أو استمراره، أو إلى نوم متقطع وأحلام مزعجة.
انخفاض المغنيسيوم يجعل الجهاز العصبي أكثر حساسية للتوتر، ما يؤدي إلى شعور بالقلق أو العصبية أو تقلب المزاج. وغالباً يُخطئ البعض في تفسير هذه المشاعر على أنها مجرد إرهاق نفسي.
يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على الإشارات الكهربائية المنتظمة داخل القلب. وعند انخفاضه قد تظهر أعراض مثل الخفقان أو تسارع نبضات القلب، وهي أعراض تستدعي الانتباه خاصة لدى المصابين بمشكلات قلبية.
يعزز المغنيسيوم امتصاص الكالسيوم داخل الجسم. ومع انخفاضه تتراجع كثافة العظام تدريجياً، وقد تصبح الأظافر ضعيفة أو هشة أو سريعة التقشر، وغالباً تتطور هذه العلامات ببطء شديد.
يرتبط نقص المغنيسيوم باضطرابات الأوعية الدموية والنواقل العصبية في الدماغ، مما يساهم في تكرار الصداع أو تطور الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.
يعتمد الجهاز العصبي على المغنيسيوم بشكل أساسي. ومع نقصه قد تضعف الإشارات العصبية، فيظهر إحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين.
أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم أنه يضعف تنظيم الأنسولين في الجسم، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في مستويات السكر، ويزيد من الرغبة المفاجئة في تناول الحلويات. ومع استمرار ذلك تزداد مخاطر مقاومة الأنسولين ومقدمات السكري.
يمثل نقص المغنيسيوم حالة قابلة للعلاج بسهولة إذا جرى الانتباه لأعراضها مبكراً، سواء من خلال تحسين النظام الغذائي أو عبر المكملات الغذائية بإشراف طبي.